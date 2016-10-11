اشتهرت باسم غير أسمها الحقيقي ومرضها النفسي كان سبب زواجها وتركها العمل الفني

شيماءمصطفى

عملت بالفن الفنانة هند رستم بعد وفاة والدتها والتي توفيت بمرض السرطان وهو ما أضطرها للعمل بالفن لسد احتياجاتها الشخصية وكان لخفة ظلها الأثر الإيجابي على المخرجين في تلك الفترة ، ولكن صدمة وفاة والدتها أدخلتها في حالة من حالات الوسواس وهو مرض نفسي يصيب الشخص بالوهم و يسيطر علية أفكار سلبية حتى تزوجت من زوجها الأول مساعد المخرج حسن رضا وتحسنت بعض الشيء .

ألاسم الحقيقي لهند رستم

عرفت الفنانة (ناريمان حسين ) باسم هند رستم وبعد دخول ناريمان حسين عالم الفن تعرفت إلى زوجها حسن رضا والذي سرعان ما تبدل الحال بينهما بعد عدة أشهر ، وقام زوجها بطلاقها وهي حامل بابنتها الأولى في شهرها الثاني وهو الأمر الذي دفع ناريمان حسين إلى قبول أدوار ثانوية حتى تستطيع توفير نفقات مولودتها وساءت حالتها النفسية كثيراً حتى سيطر عليها الشعور بالموت بسبب مرضها النفسي الذي عاد إليها بقوة والوهم بأن لديها أمراض خطيرة حتى أنها كانت تنتظر الموت في يقين منها بأنها مريضة .

وذهبت هند رستم لطبيب حتى يقوم بعلاجها من وساوسها وقد تعرفت أثناء علاجها على زوجها الثاني دكتور أمراض النساء محمد فياض والذي طلبها للزواج وبالفعل تزوجت هند رستم من الدكتور محمد فياض وتركت العمل الفني لإنها كانت ترغب في حياه طبيعية بعيداً عن الشهرة والأضواء.

شبكةعيونالإخبارية

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