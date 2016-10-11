أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض على «داعشى» بمطار القاهرة بعد عودته من تركيا

Google+ Print
القبض على «داعشى» بمطار القاهرة بعد عودته من تركيا القبض على «داعشى» بمطار القاهرة بعد عودته من تركيا

أرشيفية

مراسل «ONA»:

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، الثلاثاء، القبض علي ” محمد ال ع “، 32 سنة، مقيم بمدينة أبوكبير بالشرقية، أثناء عودته من تركيا، وتبين أن المتهم تواصل مع أعضاء تنظيم داعش الإرهابى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت مصادر أمنية، أن المتهم سافر إلى سوريا ثم تركيا وتلقى العديد من التدريبات على القيام بأعمال عدائية، وحرب العصابات وظل فترة حتي تقلد مناصب قيادية بجبهة التنظيم بالسوادان.

تم ترحيل المتهم إلى مديرية أمن الشرقية، وتم التحقيق معه من قبل نيابة أبوكبير العامة، برئاسة محمد علاء الدين حرز، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلة للنيابة العامة التى قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا