الصين تعين لاعب كرة سلة سابق “سفيرًا للمريخ”

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، الثلاثاء، أنه تم تعيين لاعب كرة السلة السابق “ياو مينج” أحد أوائل “سفراء المريخ” بالنسبة للصين.

وتم اختيار مينج، 36 عامًا، بالإضافة إلى مدربة فريق كرة الطائرة النسائية الصيني “لانج بينج”، والملحن “تان دون”، وفريق “تي أف بويز” الغنائي لحمل العلم من أجل برنامج المريخ الطموح للبلاد.

ومن المتوقع أن تحمل المهمة، التي تم الإعلان عنها مطلع هذا العام، مسبارا يعمل بالطاقة الشمسية إلى سطح الكوكب الأحمر عام 2020 للبحث عن المياه.

يشار إلى أن الصين لديها برنامج فضائي طموح، يستخدمه حكام البلاد لكسب دعم الشعب لهم، وتعزيز المكانة الدولية للصين.

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