النفط يسجل أعلى سعر في عام مع استعداد روسيا لتثبيت الإنتاج

قفزت أسعار النفط 3% ليسجل برنت أعلى مستوياته في عام، بعد أن قالت روسيا إنها مستعدة للانضمام إلى أوبك في كبح إنتاج الخام في حين دعت الجزائر إلى تعهدات مماثلة من المنتجين الآخرين غير الأعضاء في المنظمة.

وتعززت الثقة – أيضًا – بموجة صعود في الأسهم الأمريكية وأنباء الاستعداد لإطلاق أول إصدار سندات سيادية من السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم قبل الإدراج المزمع لشركة النفط الوطنية أرامكو.

وسجل خام برنت أعلى مستوياته منذ 9 أكتوبر 2015 ليصل إلى 53.73 دولار للبرميل، ثم قلص مكاسبه لتتحدد التسوية على ارتفاع 1.21 دولار بما يعادل 2.3 % عند 53.14 دولار.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى له منذ 9 من يونيو عند 51.60 دولار ثم تراجع قليلًا ليغلق عند 51.35 دولار بزيادة 1.54 دولار أو 3.1 %.

وأفاد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بأن تثبيت الإنتاج أو حتى خفضه هو على الأرجح القرار الصحيح للمحافظة على استقرار قطاع الطاقة.

وتهدف “أوبك” إلى الاتفاق على خفض الإنتاج نحو 700 ألف برميل يوميًا ليصل إنتاجها إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا بحلول موعد اجتماعها في فيينا في 30 نوفمبر.

وطلبت “أوبك” من روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين المشاركة في الخفض.