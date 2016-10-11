إنشاء شركة لإدارة مشروع مدينة الأثاث بقيمة 5 مليارات جنيه في دمياط

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إن مشروع مدينة الأثاث يسير بخطى ثابتة وفق معدل زمنى، وأنه تم إنشاء شركة لإدارة المشروع بقيمة مالية قدرها 5 مليارات جنيه، برأس مال 5412 مليون جنيه، وهى شركة مساهمة، وساهمت المحافظة بقيمة الأرض بنسبة 40% وشارك بنك الاستثمار القومى بقيمة 40 من قيمة الأرض، وشاركت وزارة التجارة والصناعة بنسبة 5%، وكذلك شركة ايادى التابعة لوزارة التخطيط بقيمة 15%.

وأضاف المحافظ، أن الشركة تعقد اتفاقًا مع بنك مصر بقيمة مليار ونصف المليار جنيه مصرى، لخدمة صغار الصناع لخدمة الورش الصغيرة والمتوسطة، وهى مبادرة من البنك المركزى وبفائدة 5% على 10 سنوات – القرض 90% من قيمة الورشة ويمكن استخدام القرض لشراء المعدات اللازمة.

من ناحية أخرى، أشار المحافظ إلى أنه جارى توقيع اتفاق بين الشركة وبنك مصر لتمويل الخدمات الأساسية بالمشروع، وهو قرض ميسر وجارى إنشاء هنجرين بالمشروع الأول 24 ورشة مساحة الورشة 100م، وهنجر آخر للمعدات الحديثة المتوفرة فى مراكز تكنولوجيا صناعة الأثاث.