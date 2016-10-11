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«مياه الدقهلية»: قطع الخدمة عن 4 مناطق 10 ساعات اليوم

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«مياه الدقهلية»: قطع الخدمة عن 4 مناطق 10 ساعات اليوم «مياه الدقهلية»: قطع الخدمة عن 4 مناطق 10 ساعات اليوم

أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه سيتم انقطاع خدمة مياه الشرب عن مناطق “مدينة دكرنس ـ نجير وتوابعها ـ دموه وتوابعها ـ ديمشلت ـ محلة أنجاق وتوابعها”، وذلك اعتبارا من الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى السادسة من مساء نفس اليوم.

وأضافت الشركة فى بيان لها الثلاثاء، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد لخطوط المياه أمام كوبرى المحكمة بمدينة دكرنس.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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