وفد «السياحة» يلتقى البابا تواضروس لبحث إحياء مسار رحلة «العائلة المقدسة»

التقى أعضاء لجنة أحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بوزارة السياحة برئاسة هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة نائبًا عن الوزير، بقداسة البابا تواضروس الثانى وتهنئتة بافتتاح كنيسة المغارة “أبو سرجة”، بعد الانتهاء من أعمال الترميم بها وأيضاً لتدشين المذابح الجديدة.

وأكد وفد الوزارة، حسب بيان صادر اليوم، أهمية منتج السياحية الدينية بالنسبة للمقصد السياحى المصرى، وأهمية التنسيق مع الكنيسة المصرية لتنظيم رحلات لنقاط مرور العائلة المقدسة فى مصر كرسالة حب وسلام للعالم، وما يترتب على تحفيز السياحة الدينية من مردود إيجابى كأحد آليات التحرك نحو استعادة الحركة السياحية الوافدة.

وأضاف الوفد، أن إحياء مسار العائلة المقدسة من المشروعات التى تحظى بإاتمام بالغ من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية فى ظل وجود العديد من المواقع السياحية المسيحية، التى يمكن الاستفادة منها فى رحلة السيد المسيح والسيدة العذراء داخل مصر والتى تلقى اهتمام بالغ لملايين المسيحيين فى العالم، وتطرق اللقاء إلى أهمية أن تخصص الكنيسة برنامج زيارة دينى سنوي يتم إعلانه للعالم في أقرب وقت دعماً وترويجاً لهذا النمط السياحى الهام.

ويذكر أن تصميم منتج رحلة العائلة المقدسة من المتوقع أن يجذب إليه شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بنمط السياحة الدينية والروحية، وسوف يؤدى هذا المشروع إلى تنمية حوالى 25 مجتمع محلى على مسار الرحلة، على رأسها المجتمعات الأقل حظًا فى صعيد مصر مثل تلك المناطق الموجودة فى محافظتى المنيا وأسيوط.