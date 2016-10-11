سبوتنيك: مناورات عسكرية بين روسيا ومصر بمشاركة حاملات للطائرات

كشف مصدر عسكري لصحيفة “ازفستيا”، أن روسيا ومصر تبحثان تنفيذ مشروع تدريبي عسكري مشترك بمشاركة حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزونيتسوف” وحاملتي طائرات الهليكوبتر المصريتين من طراز “ميسترال” في ربيع عام 2017.

وكانت حاملة الطائرات “الأميرال كوزونيتسوف” انضمت إلى مجموعة القطع البحرية الروسية المتواجدة في البحر المتوسط، وستتوجه إلى شواطئ سوريا في الشهر الجاري أكتوبر، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

وتستضيف مصر مناورات “حماية الصداقة 2016″ بين مصر وروسيا بمشاركة وحدات من قوات المظلات الروسية أواسط هذا الشهر، حيث نقلت الصحيفة عن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، ألكسندر شيرين، قوله إن المناورات المشتركة تؤكد أن مصر شريك روسيا الاستراتيجي.