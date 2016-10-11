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بالفيديو : "دبي" تطلق أعمال بناء "أعلى برج في العالم" ...

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بالفيديو : "دبي" تطلق أعمال بناء "أعلى برج في العالم" ... بالفيديو : "دبي" تطلق أعمال بناء "أعلى برج في العالم" ...

أطلقت دبي أعمال بناء "برج الخور" الذي يطمح لأن يكون عند إنجازه في العام 2020 "أعلى برج في العالم" متفوقا بذلك على برج خليفة، البناء الأعلى في العالم حاليا والذي يرتفع في سماء الإمارة بطول 828 مترا.
ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأعمال الإنشائية للبرج الجديد، مؤكدا أن بناءه يندرج "ضمن مسيرتنا نحو المستقبل الذي نعمل على أن يكون لنا فيه سبق الريادة في كل المجالات".

والبرج الجديد من تصميم المعماري الاسباني السويسري سانتياغو كالاترافا فالس، وسيضم منصات للزوار تطل على المدينة. وسيكون ما بين 18 الى 20 طابقا فقط معدا لاستخدامات متعددة، ويضم فندقا من فئة "البوتيك" ومطاعم.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا، وأنجز في يناير 2010 بكلفة بلغت 1.5 مليار دولار.

ويعتبر برج الخور من بين أهم المشاريع التي تؤكد بها دبي مكانتها في سجل الانجازات القياسية العالمية وتعزز مكانتها بين أهم المدن التي تتجلى فيها ملامح الحياة العصرية الممزوجة بالطابع الشرقي والعربي الأصيل.

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