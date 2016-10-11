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السعودية تبدأ مباحثات أول عملية اقتراض من السوق الدولية

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السعودية تبدأ مباحثات أول عملية اقتراض من السوق الدولية السعودية تبدأ مباحثات أول عملية اقتراض من السوق الدولية

أعلنت السعودية، أنها ستبدأ اليوم الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أول اقتراض للملكة من السوق الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن وزارة المالية انجزت “إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية، لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين”.

وأضافت “واس”، أن هذه الاجتماعات ستبدأ اليوم، مشيرةً إلى أن الوزارة “قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجةً تحت هذا البرنامج”.

وأوضحت أن “طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق”.

أ ف ب

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