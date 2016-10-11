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طبيب مصري يحصل على وسام الشمس المشرقة الياباني

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طبيب مصري يحصل على وسام الشمس المشرقة الياباني طبيب مصري يحصل على وسام الشمس المشرقة الياباني

وسام الشمس المشرقة – أرشيفية

سلم سفير اليابان لدى “تاكيهيرو كاجاوا”، أمس الإثنين، وسام الشمس المشرقة “الأشعة الذهبية مع الزهيرات الروزيت”، إلى الدكتور نادر حليم قلدس جريس، الرئيس الفخري لجمعية مستشفى الأنجلو أميركان.

وكانت اليابانية، أعلنت – في مايو الماضي – حصول الدكتور جريس، على وسام الشمس المشرقة من بين 91 أجنبيًا من الحاصلين على الأوسمة في ربيع عام 2016، وذلك لانجازاته التي ساهم بها في تحسين الرعاية الصحية لليابانيين المقيمين في مصر منذ النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي.

وأثنت السفارة اليابانية بالقاهرة على مجهودات الطبيب المصري الذي أخذ على عاتقه مهمة تقديم الرعاية الطبية لليابانيين في مستشفى الأنجلو، حيث تجاوز عدد من قدم لهم الرعاية الصحية أكثر من ألف ياباني ما بين حالات المرض المفاجئ والتشخيص الأولي.

كما أثنت على أداء الدكتور جريس دورًا كبيرًا في الإشراف على المستشفى وقيادتها، حيث يستقبل المستشفى المرضى اليابانيين على مدار 24 ساعة.

أ ش أ

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