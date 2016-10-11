اللجنة الدينية بشركات السياحة تجتمع لبحث أزمة رسوم العمرة

تعقد لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، وذلك لمناقشة تداعيات القرار السعودى الخاص بفرض رسوم تأشيرات رحلة العمرة 2000 ريال، اعتبارا من بداية العام الهجرى الحالى 1438 هـ، وما يستتبع ذلك من نتائج سلبية على نشاط الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة والحج .

وقالت الغرفة فى الإخطار المرسل لأعضاء الجمعية العمومية، إن الاجتماع قاصرا على أعضاء لجنة السياحة الدينية الموسعة ، مشيرة إلى أنها لن تقبل أى تفويضات لحضور الاجتماع بدلا من أصحاب الشركات، حتى يكون الإجتماع مثمرا ويحقق الهدف المرجو وهو رعاية مصالح الشركات وحمايتها والخروج بالشكل الذى يليق بسمعة الشركات السياحية.