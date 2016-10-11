أربعة ذئاب بشرية تناوبوا علي اغتصاب “أماني” لمدة 6 ساعات أمام زوجها، شاهد موقف الزوج أثناء الواقعة لن تصدق الطريقة التي استخدمها هؤلاء الوحوش لتنفيذ جريمتهم الشنيع

شيماءمصطفى

مأساة حقيقية في زمن ماتت فيه الضمائر, لتصبح اللغة التي يتحدث بها الكثيرون هي لغة البلطجة, وتلك الجريمة المخيفة والتي حدثت بشبرا الخيمة, والتي تكشف عن أربعة وحوش كان من المفترض انهم آدميون, ولكنهم فقدوا نعمة الاحساس ليتحولو الي ذئاب بشرية, حيث قاموا بأغتصاب زوجة مريضة نفسيا لمدة 6 ساعات كاملة, وعلي فراش الزوجية بلا رحمة أو شفقة, قام الجناة باحتجاز الزوجين داخل الشقة, تحت تهديد السلاح الابيض لمدة 6 ساعات, الغريب انهم تناولوا الافطار وشرب الشاي, وأقاموا حفلة علي شرف الزوجة, لتكون الواقعة البشعة والتي أثارت الرعب لسكان المنطقة بالكامل.

شبكةعيونالإخبارية

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