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بدون أدوية.. نصائح طبية لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

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بدون أدوية.. نصائح طبية لعلاج مشاكل البشرة الدهنية بدون أدوية.. نصائح طبية لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

>كتبت رانيا سعد الدين

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إن أغلب الأدوية التى تساهم فى علاج وتنظيف البشرة أصبحت غالية الثمن كما أنها غير متوفرة فى الأسواق .

 

ويضيف هانى الناظر أن أكثر من يعانون مشاكل البشرة هم أصحاب البشرة الدهنية، حيث تظهر حبوب الشباب، والرءوس السوداء، والتهابات الجلد، وبعيدًا عن الأدوية وأنواع الغسول المختلفة يمكننا تقديم روشتة من النصائح الطبية تتضمن التالى:

 

- غسل البشرة صباحًا ومساء بمحلول يمكن تحضيره فى المنزل وغير مكلف وهو عبارة عن معلقة كبيرة من الملح مضاف إليها تسعة ملاعق مياه حيث يتم غسيل الوجه جيدًا بالمحلول الملحى ويشطف بالماء النقى ويجفف جيدًا وبعد نصف ساعة نقوم بغسل الوجهة بصابونة جلسرين طبية وهى رخيصة الثمن ومتوفرة بكثرة فى جميع الصيدليات، وهذا يؤدى لتنظيف البشرة والتخلص من الرءوس السوداء وتقليل التى تفرزها البشرة خلال اليوم.

 

وأضاف: "فى المساء يجب تنظيف الحبوب جيدًا بغسل الوجه بنفس الطريقة مع الحرص على وضع طبقة من الكريمات المخصصة لعلاج حب الشباب مع تجنب النوم فى المساء دون تنظيف البشرة من مساحيق التجميل أو الأتربة والدهون فهذا يسبب سد المسام وظهور الحبوب والبثور".


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