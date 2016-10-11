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مواطن بالمنوفية يستولى على 3 مليون 262 ألف جنيه من ماكينة الصرف بالبنك الأهلي لمدة 3 شهور

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مواطن بالمنوفية يستولى على 3 مليون 262 ألف جنيه من ماكينة الصرف بالبنك الأهلي لمدة 3 شهور مواطن بالمنوفية يستولى على 3 مليون 262 ألف جنيه من ماكينة الصرف بالبنك الأهلي لمدة 3 شهور

شيماءمصطفى

في واقعة هي الأولى من نوعها بالبلاد، استطاعت مديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على أحد عملاء البنك الأهلي المصري “فرع منوف”، اثر استيلاءه على مبلغ مالي ضخم، بلغ 3 مليون 262 الف جنيه، من ماكينة الصرف الآلى للبنك، دون وجه حق، وتم تحرير محضر رسمي عن الواقعة، وجاري عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.

وبدأت الواقعة، بعد تلقي اللواء “خالد ابوالفتوح”، مدير أمن المنوفية، اخطاراً من مباحث الأموال العامة بالمديرية، يفيدج بتلقيها بلاغًا من محامي بالبنك الأهلي المصري، ومقيم شبين الكوم، بقيام المدعو “م.ع.ج.س”، مقيم بدائره مركز منوف، وهو عميل لدى البنك الأهلي المصري “فرع منوف”، بسحب مبالغ مالية عن طريق (الخدمة الصوتية R 107)، من البطاقة الإئتمانية الصادرة له.

وأفاد الإخطار، بقيام هذا العميل، بسحب هذا الملبغ الكبير، خلال شهر يونيو 2016 وحتى نهاية شهر أغسطس 2016 بإجمالى “ثلاثة ملايين ومائتان إثنان وستون ألف جنيه”، وهو في ذات الوقت ليس له رصيد يسمح بسحب تلك المبالغ وإستولى عليها بدون وجه حق، وبناءاً عليه، قامت قوات الأمن بمحافظة المنوفية، بإلقاء القبض على هذا الشخص، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6232 جنح قسم منوف لسنة 2016.

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