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كارثة كبرى تحول احدى قرى المنوفية لمأتم كبير.. وقوات الأمن تفرض كردوناً أمنياً حول القرية

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كارثة كبرى تحول احدى قرى المنوفية لمأتم كبير.. وقوات الأمن تفرض كردوناً أمنياً حول القرية كارثة كبرى تحول احدى قرى المنوفية لمأتم كبير.. وقوات الأمن تفرض كردوناً أمنياً حول القرية

شيماءمصطفى

تحولت إحدى قرى بركة السبع بمحافظة المنوفية، تدعى “الدبايبة”، لمأتم كبير، بعد وقوع حادثة كبرى، ربما لم تشهدها المحافظة منذ فترات كبيرة، وربما لم تحدث كثيراً في بعض المناطق، التي يشتد فيها “الثأر”، كمثل التي وقعت أمس، ولقى على أثرها مزارع حتفه، فضلاً عن أولاده الثلاثة، دفعة واحدة.

كانت إشارة قد وصلت لمديرية أمن المنوفية، نفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفيين ومصابين بقرية الدبايبة بدائرة مركز بركة السبع، وتبين من الفحص أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول “ش.م.ي – 71 عامًا – بالمعاش” ومتوفي بطلق ناري، ونجليه “س.ش. م. ي – 35 عامًا – عامل”، وتوفي بطلق ناري، و(م. ش. م. ي – سن 40 – أمين شرطة بأمن البحر الأحمر – إجازة)، وتوفي بطلق ناري، و(م.ش. م. ي – سن – 33 سائق÷ ومتوفي بطلق ناري، و(إ.ش.م. ي – سن 29 – جزار)، مصابًا “جرح طعنى نافذ بالصدر”، وتم نقلهم إلى مستشفى بركة السبع المركزي.

وطرف ثان أنجال شقيق الأول “س.أ.م.ي – سن 27 – طباخ” مصابًا بـ “طلق ناري بالصدر”، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، “ب.أ.م.ي – سن – 40 عامًا – فلاح” وغير مصاب، و”م.أ.م.ي – 30 عامًا -سائق”، وغير مصاب وجميعهم مقيمين قرية الدبايبة- دائرة المركز، وتمكنت الشرطة، من ضبط المتهمين، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات على الحد الفاصل في الأرض الزراعية بين الطرفين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6145 إداري مركز بركة السبع لسنة 2016م، فيما فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً كبيراً حول القرية.

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