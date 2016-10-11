عجوز قاربت على السبعين : ” بقشر نص طن بصل يوماتى عشان متحوجش لاولادى “

شيماءمصطفى

بالرغم من كونها اصبحت فى سن ال 69 الا انها لازالت تعمل فى احد محلات الكشرى لتنجح فى الحصول على 40 جنيه يوميا يؤمنوا لها احتيجاتها اليومية ، من مأكل وعلاج و ايجار شقتها على الرغم من وجود سبعة أبناء لها الا انهم تخلوا عنها بسبب انشغالهم بظروف حياتهم .

تحكى العجوز ” نوال ” فتقول :

بشتغل من 6 سنين فى محل كشرى، بقشر 6 شوالات بصل فى اليوم، الشوال فيه حوالى 75 كيلو، لما إيدى بتتهرى وضهرى بيتكسر، بس راضية والحمد لله ما هو أكل عيشى ولازم أستحمل ، اشتغلت لما جوزى كان تعبان بالكبد وفيروس سى، مكانش له تأمين ولا حاجة، وكان لازم أصرف عليه، وأوفر فلوس الدوا، وفضلت أجرى عليه لحد آخر نفس فى عمرى، ومن غير ما اشتكى وأمد إيدى لحد، وكفاية دعواته ليا قبل ما يموت مقويانى وعايشة مستورة بيها لحد دلوقت.

تكمل فى الحديث عن ابنائها فتقول :

إيجار البيت غالى عليهم، ومش هاشيلهم فوق طاقتهم. كل واحد فيهم بيشتغل على باب الله ومعاه عيال وأنا مش عاوزه أكون تقيلة على حد، خاصة إن ستات عيالى ممكن يزعلوا ويقولوا: جايب أمك تقعد معانا عشان نأكلها.. كده أحسن أنا بشتغل وراضية، والحمد لله المحل زود نص جنيه على يوميتى، وبقيت بآخد 40 جنيه، وماينفعش أقعد فى يوم من الشغل.

شبكةعيونالإخبارية

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