طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة تسجل 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى مصر الوسطى ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين والأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف والرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 32

الإسكندرية 19 31

مطروح 19 33

بورسعيد 24 28

دمياط 24 29

بلطيم 22 30

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 33

العريش 18 30

نخل 12 31

طابا 13 32

الطور 26 29

مرسى علم 27 35

الغردقة 27 34

شرم الشيخ 26 35

رفح 17 29

كاترين 15 29

سيوة 22 36

المنيا 22 34

الفيوم 23 33

رأس سدر 22 32

أبوسمبل 23 36

وسط الدلتا 23 32

أسيوط 20 35

سوهاج 21 36

الأقصر 20 37

أسوان 23 39

شلاتين 23 32

حلايب 24 30

الوادى الجديد 26 36

قنا 22 37

نويبع 25 31

السلوم 18 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 42

المدينة 25 38

الرياض 20 35

المنامة 27 34

أبوظبى 25 37

الدوحة 26 38

الكويت 22 39

دمشق 13 30

بيروت 22 28

عمان 16 28

القدس 16 25

غزة 19 28

بغداد 18 36

مسقط 30 38

صنعاء 11 26

الخرطوم 29 41

طرابلس 22 28

تونس 16 26

الجزائر 14 28

الرباط 13 22

نواكشوط 25 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 07 22

اسطنبول 16 24

اسلام اباد 18 33

نيودلهى 22 36

جاكرتا 24 30

بكين 10 18

كوالامبور 25 34

طوكيو 15 20

أثينا 18 26

روما 10 18

باريس 04 15

مدريد 06 25

برلين 06 10

لندن 06 15

مونتريال 04 18

موسكو 02 05

نيويورك 10 18

واشنطن 10 18