بان كى مون يطالب مجلس الأمن الدولى بإحالة "جرائم حرب سوريا" للجنائية الدولية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، مجلس الأمن الدولى، مجددا بإحالة جرائم حرب فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد مون وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية الإثنين أنه يشعر بالإحباط بعد فشل مجلس الأمن فى التوصل إلى قرار لإنهاء العنف فى البلد، عقب رفض قرارين مقدمين من روسيا وفرنسا فى جلسة السبت الماضى.

وأوضح الأمين العام، "أنه لا وقت للجدل والاختلاف.. بات من الواضح جيدا أنه ينبغى على مجلس الأمن أن يعمل على حماية الأرواح البشرية"، داعيا إلى وقف إطلاق النار "لبناء الثقة بين الأطراف"، فضلا عن الوقف الفورى للقصف فى حلب وأماكن أخرى.