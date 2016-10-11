"القوي العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة بالكويت ...

سمر العشري

أعلنت وزارة " القوي العاملة " المصرية عن بدء قبول طلبات الراغبين بالعمل في دولة الكويت .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي علي وجود 272 فرصة عمل ، في شركة "التجارة والمقاولات " بالكويت بمرتبات تتراوح بين 130 إلي 160 دينار كويتي بما يقرب ل" 4500 إلي 5600 جنيها مصريا " ...

توفر الوظائف السكن والمواصلات وتذاكر السفر وبدلات اضافية .

والوظائف المتاحة هي :

50 وظيفة فني لحام كابلات ، وراتبها 160 دينار كويتي ( يشترط خبرة من 5 إلي 10 سنوات ) .

80 عامل حفر لحفر وسحب كابلات ، وراتبها 130 دينار ( يشترط خبرة من 5 إلي 10 سنوات ) .

100 عامل خدمة لحم الكابلات ، وراتبها 140 دينار ( يشترط خبرة من 5 إلي 10 سنوات ) .

20 فني تبليط خرسانة ، راتبها 150 دينار ( يشترط خبرة من 3 إلي 5 سنوات ) .

12 فني كهرباء ، راتبها 150 دينار ( يشترط خبرة من 5 إلي 7 سنوات ) .

10 سائقين , راتبها 130 دينار ( يشترط خبرة 3 سنوات ) .

يجب علي جميع المتقدمين للوظائف أن يكونوا في المرحلة العمرية بين 20 إلي 45 عاماً ...

ويتم تقديم الطلبات إلي " الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بديوان عام وزارة القوي العاملة " ، وعنوانه : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة .

والأوراق المطلوبة هي : "السيرة الذاتية ، شهادة الخبرة" ، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة .

شبكةعيونالإخبارية

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