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خبير اقتصادي : مصر تعاني عجزًا في القمح والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني ...

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خبير اقتصادي : مصر تعاني عجزًا في القمح والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني ... خبير اقتصادي : مصر تعاني عجزًا في القمح والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني ...

قال الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، إن استراتيجية التنمية الزراعية 2030 تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي سنوي حوالي 4 %، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية.

وأوضح نصار، في كلمته أمام مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة، الذي نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، اليوم، أن تعاني من فجوة غذائية أو عجز من 4 منتجات وهي القمح والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق درجة أعلي من الأمن الغذائي بمفهومه الواسع والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية، والتوسع في تصدير المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بتلك المزايا وهي القطن والأرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.

وأشار إلى أن تطوير القطاع الزراعي يرتبط بتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية، خاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.

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رئيس قسم الأخبار

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