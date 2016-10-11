4 أكلات تقوى الذاكرة وتحارب شيخوخة المخ.. أهمها العنب والأسماك

ليس بإمكان أى فرد إنكار أن الذاكرة تتراجع قدراتها كلما كبرنا فى السن أو كلما زادت مشاغلنا وأعمالنا، ولهذا يقدم موقع " webmd" 5 أكلات صنفها خبراء التغذية كونها ذكية لأنها تحافظ على صحة العقل وتقوى الذاكرة، وتحارب شيخوخة خلايا الدماغ:

1- العنب

العنب من الفواكة اللذيذة القادرة على تغير حياتك وقدراتك العقلية سواء طازج أو مجفف، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تعمل على تقليل أعراض الزهايمر.

2- شرائح سمك السلمون

غنية بالأحماض الأمينية والأوميجا التى تعتبر ضرورية للدماغ للقيام بوظائفه على أفضل مايكون، كما أنها تساعد على محاربة الالتهابات، لذا يجب تناول وجبة واحد على الأقل فى الأسبوع.

3- المكسرات والحبوب الكاملة

تعتبر مصدرا غنيا بفيتامين "E" كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الزيوت الصحية التى تجعل الدماغ يعمل بشكل صحيح ومنظم، ويفضل لأصحاب الأعمال المكتبية تناولها مرة فى اليوم.

4- الفاصوليا الجافة

على الرغم من أنها من الأطعمة الاقتصادية إلا أنها تحافظ على استقرار الجلوكوز فى الجسم والحصول على طاقة كافية للقيام بكثير من الأعمال اليومية، كما انها تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تحمى الدماغ.