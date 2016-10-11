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بالصور.. إستقبال حاشد للعارضة جيجي حديد في "دبي مول"

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الثلاثاء 11-10-2016 01:26

في إطار جولتها العالمية "TogetherTour" التي ستعرض خلالها مجموعة تومي هيلفيجر Tommy Hilfiger الجديدة، وصلت عارضة الأزياء الفلسطينية الشهيرة جيجي حديد Gigi Hadid اليوم الإثنين الى دبي، والتقت في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، محبيها في ساحة الموضة بدبي مول.

وانتشرت منذ بعض الوقت على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، صور لـ حديد في دبي، بالإضافة الى مقطع خلال وجودها في المول، وسط المعجبين وعدسات الصحفيين.

جيجي حديد، البالغة من العمر 21 عاماً، انتظرها محبوها في مول دبي قبل ساعتين من موعد وصولها، واستقبلوها بحفاوة كبيرة، كما اختير 30 شخصاً من الحضور، للقائها وجهاً لوجه.

وعن هذه الزيارة، قالت جيجي لموقع Gulf News: زيارة الشرق الأوسط، تشعرني كأنني في منزلي.. لديّ عائلة هنا في دبي".

يشار الى ان مجموعة Tommy Hilfiger الأخيرة، تم إطلاقها خلال فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك، إلا أن حملة التسويق افتتحتها جيجي حديد بميلان ومن المتوقع أن تختتمها بشنجهاي وطوكيو.

 

وكانت علامة الأزياء المرموقة  Tommy Hilfiger، قد أعلنت اختيار العارضة العالمية جيجي حديد كسفيرة لها اعتباراً من خريف 2016، وذلك في إطار رؤيتها الجديدة الهادفة للتوسع في الابتكارات التي تخصّ بها المرأة.

 

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