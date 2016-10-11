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محاولة هجوم على بارجة أميركية قبالة اليمن ...

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محاولة هجوم على بارجة أميركية قبالة اليمن ... محاولة هجوم على بارجة أميركية قبالة اليمن ...

قال متحدث عسكري أميركي، إن بارجة أميركية تعرضت لمحاولة هجوم صاروخي في المياه الدولية قبالة اليمن، دون أن ينجح الصاروخان في إصابة الهدف.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، جيف ديفيس، قوله إن البارجة "يو.أس.أس.ماسون" رصدت إطلاق صاروخين باتجاهها حين كانت في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وأضاف ديفيس أن الصاروخين، الذين أطلقا من أراض تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، سقطا في المياه قبل الوصول إلى الهدف، مؤكدا عدم وقوع إصابات أو تعرض البارجة لأي أضرار.

وكانت "فوكس نيوز" قالت، الأسبوع الماضي، إن البحرية الأميركية أرسلت السفن الحربية "‎يو.أس.أس.ماسون" و"يو.‏أس.أس نيتز" و"يو.أس.أس.بونس" ‏إلى المياه المقابلة للساحل الجنوبي لليمن.

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