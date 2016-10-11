سعر الذهب اليوم فى مصر 11-10-2016 سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة بالمصنعية المصدر 24 اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر لعام 2016 عيار 21 جرام وعيار 18 جرام، حيث سنتابع زوار موقع المصدر 24 اسعار الذهب في مصر اليوم 11-6-2016، التي ترتفع يومياً لمعدلات غير مسبوقة، بسبب أرتفاع الدولار الأمريكي، بعد الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد انقطاع وهبوط حاد عدد السائحين لمصر سواء من الدول الأوروبية او الدول العربية، ويأتي ارتفاع الذهب بالجنية المصري أدي لعزوف العديد عن شراء الذهب، حيث أصبح التجار يعانون من زيادة أسعار الذهب بسبب انه لا يوجد من يشترى، حيث ان تلك الازمة الضخمة التي تزيد مع مرور الوقت قد بدأت بعد احداث ثورة 25 يناير وما تلاهما من احداث ادت إلي تدمير الأقتصاد المصري.

حملة واسعة لمقاطعة شراء الذهب 11-10-2016

حيث مع مواصلة سعر الذهب في مصر الارتفاع مقابل الجنية المصري، ادى ذلك إلي أنه قام بعض النشاطء علي مواقع التواصل الأجتماعي بتبني حملة تهدف إلي عدم شراء الذهب وإلغاء الشبكة ” وهي ذهب يهديه العريس إلي العروس” والذي تعتبر من اساسيات الزواج في مصر، لكن مع أرتفاع سعر جرام الذهب أصبح من الصعوبة علي العديد من مجودي الدخل شراءه، مما ادى إلي عدم الأقبال عليه في الفترات الاخيرة ، بسبب زيادة السعر الغير متوقع بالإضافة إلي الازمة المالية التي يعاني منها العديد من المصريين في الوقت الحالي.

اسعار الذهب اليوم 11 اكتوبر 2016

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء على ارتفاعات أمس الأثنين بقيمة 10 جنيهات للجرام، ليستقر اليوم خلال مستهل التعاملات، حيث سجّل عيار 21 نحو 496 جنيهًا للجرام، في حين بلغ عيار 24 نحو 567 جنيهًا، وسجّل عيار 18 قيمة 425 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 331 جنيهًا،

كما قد سجل الجنيه الذهب 3968 جنيه، وبلغت أوقية الذهب 2503.00 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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