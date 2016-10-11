سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2016-10-11 في السوق السوداء و الدولار يقفز لمستوى غير مسبوق

يقفز سعر الدولار اليوم في مصر مسجلاً أرقاماً فلكية جديدة في تعاملات السوق السوداء، وذلك بعد إشارات مرجعية قبل بأيام من هذا الارتفاع بوصول سعر صرف العملة الأمريكية الى قرابة الـ 13,90 جنيهاً منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ولا تزال حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11/10/2016 في السوق السوداء، حيث سجل في اليومين الماضيان ارتفاع بقيمة أكثر من 10 قروش عن البيع والشراء، ليسجل في تعاملات بداية ساعات اليوم قفزة غير معهودة، شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً خيالياً في سعر الدولار مقابل الجنيه مقتربا من حاجز 14 جنيه في حدث اعتبره المحللين الاقتصاديين تاريخي لم يسبق أن تعرض لها الاقتصاد المصري، الأمر الذي أثار الشكوك حول تعرض مصر لمؤمرات خارجية كما قال العديد من الإعلاميين المصريين الغرض منها تدمر مصر واقتصادها، بذلت الحكومة المصرية قصار جهدها لتثبيت سعر الدولار وضبط سوق العملات وحمايتها من تجار السوق السوداء، لكنها لم تستطيع تحقيق إنجاز علي الرغم من أن سعر الدولار حقق تراجع عن الفترة السابقة إلي أنه أعلي بكثير مما كان عليه في السابق.

سعر الدولار اليوم يشتعل كلياً بعد قرار تعويم الجنيه الذي ينص على ترك الأسواق تحدد سعر الدولار في مصر بدون أي رقابة أو اطلاع من البنك المركزي، لم يكن الأمر مجدياً ونافعاً، وكان اعتقاد الحكومة المصرية بأن عملية التعويم ستجعل من الدولار عملة رخيصة الثمن في الأسواق في ظل ارتفاع سعرها لتقل عمليات التداول، إلا أن الخبراء أكدوا بأن هذه الخطة لن تجدي نفعاً، وستكون بمثابة كارثة حقيقية لتودي بالجنيه المصري الى الهاوية، وعلى أثرها اليوم يقترب سعر صرف الدولار في مصر من تسجيل 14 جنيهاً، وتداولت أخبار من جهات اعلامية مطلعة بأن الحكومة تراجعت عن التعويم في ظل الارتفاع الجديد الذي سجله الدولار مقابل الجينيه مجدداً، وتحسباً من صعوده الى أرقام فلكية لم يعرفها اقتصاد مصر على مر الزمان.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

بعد الارتفاع الذي شهده سعر الدولار في اليومين السابقين الذي يقدر بقيمة 10 قروش، شهد اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الارتفاع مجدداً في السوق السوداء، حيث سجل عن البيع 14.40 جنيه بينما سجل عند الشراء 14:55 جنيه، وبحسب أراء المحللين الاقتصاديين أن سعر الدولار سيشهد في الأيام المقبلة ارتفاع أكبر حيث يوقعون أن يتجاوز حاجز 15 جنيه بسبب ندرة العملة الخضراء في السوق السوداء والبنك المركزي الذي يعاني من عجز كبير جداً في احتياطي النقد من العملات الأجنبية، برغم الإجراءات الصارمة التي تتبعها الحكومة المصرية متمثلة بالبنك المركزي ووزارة الداخلية لضبط سوق العملات إلي أن الأسعار لم تثبت ولم تستقر بل علي العكس تمام بين الحين والآخر يشهد حالة من الارتفاع والتخبط دون الاكتراث لإجراءات الحكومة والقوانين التي وضعها البنك المركزي للحفاظ علي الاقتصاد المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية

بالرغم من العاصفة التي يتعرض لها الدولار في السوق الموازي، إلا أنه لا يزال مستقراً في البنوك والمصارف، دون أن يتأثر بالاضطرابات والتقلبات التي تعرض لها الدولار في الأسواق الموازية، فقد سجل بتعاملات اليوم عن البيع 8:88 جنيه، بينما سجل عند الشراء 8:85 جنيه، ويسود الشارع المصري حالة من الغضب بسبب فشل الحكومة المصرية في التصدي لأزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه التي أثرت بشكل واضح علي الاقتصاد المصري، فقد اتهم المواطنين الحكومة المصرية بالتخاذل والتراخي وعدم اتخاذ خطوات صارمة وإيجابية حيال الأزمة الراهنة التي تهدد الاقتصاد المصري بالانهيار التام في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في الجمهورية.

وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار اليوم في مصر واقترابه من تسجيل 15جنيهاً تزامناً مع دراسة الحكومة المصرية والبنك المركزي بتطبيق تعويم الجنيه المصري، أوضح بعض الخبراء بأن التعويم مفهومه ليس كما يفهمه البعض، بينما يعني أن الحكومة ستقوم بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، وأوضحت أنه بهذه الطريقة سيتم تثبيت سعر صرف الدولار واليورو والعملات الصعب أمام الجنيه بالإضافة إلي أنه سيتم تحديد القيمة الحقيقة للعملة المصرية التي سجلت تدهور واضح منذ بدأ الأزمة الاقتصادية، أثار قرار الحكومة المصرية حالة من الجدل الواسع فصرح العديد من خبراء الاقتصاد أن القرار لن يكون في صالح المواطنين علي الرغم من أنه سيجلب لمصر الاستثمارات لكن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ستتدهور أكثر فأكثر ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بعد تطبيق القرار، ومن جانب أخر طالب كبار المستثمرين الحكومة المصرية بضرورة تطبيق القرار لأنه سينعش الاقتصاد المصري وستجلب لها المشاريع الاستثمارية.

شبكةعيونالإخبارية

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