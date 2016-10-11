إجراء انتخابات التجديد الكلى لمجلس نادى قضاة البحيرة الجمعة

صرح مصدر قضائى أنه سوف تجرى انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة البحيرة، يوم الجمعة المقبل 14/10/2016، وقد تقدم 24 مستشارا بأوراق ترشحهم لاختيار رئيس و14 عضوا.

ترشح على مقعد الرئيس كل من المستشار حامد عيساوى رئيس الاستئناف والمستشار محمد الساخى نائب رئيس الاستئناف، و8 مستشارين على مقاعد المستشارين لاختيار 4 منهم وهم أحمد أبو زيد وخالد عيسى وإكرامى يوسف وصبرى جعفر ضمن قائمة المستشار حامد عيساوى، وأحمد خليل ومحمد سعد وأيمن رافى وهشام الشريف على قائمة المستشار محمد الساخى، و7 على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم لاختيار 5 منهم وهم القضاة إيهاب السعدنى وكارم محمود وشريف الحكيم وأحمد سلام ضمن قائمة المستشار حامد عيساوى، والقضاة محمد فرحات ومحمد عبد الرحيم ومحمد بركات ضمن قائمة المستشار محمد الساخى.

وعلى مقاعد النيابة العامة ترشح 7 لاختيار 5 وهم المستشار محمد الجندى المحامى العام بنيابة النقض والمستشار خالد جعفر المحامى العام بنيابة الاستئناف ونبيل سعد رئيس نيابة الأموال العامة ومحمد قنطوش رئيس النيابة وإسلام بدر وكيل النيابة ضمن قائمة المستشار حامد عيساوى، و2 ضمن قائمة المستشار محمد الساخى وهم أحمد الطحان رئيس النيابة وأحمد المقرحى وكيل النيابة.

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