الدمغة والموازين: دمغ 90 كجم من الذهب عيار 14 خلال شهرين

أكد العميد محمد حنفى، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالى الكميات التى دمغتها المصلحة من الذهب عيار 14 حتى الآن بلغ 90 كجم منذ إطلاقه فى السوق المصرية الشهرين الماضيين، موضحًا أن المصلحة بدأت عند إطلاق هذا العيار بكميات 50 كجم فقط.

وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن السوق المصرية بدأ فى تقبل عيار 14 بعد وصول الجرام عيار 21 إلى 500 جنيه، مما أدى إلى زيادة الأعباء على الشباب فى مرحلة الخطوبة، وعلى السيدات الراغبات فى ارتداء المشغولات الذهبية، موضحًا أن معدلات الدمغ لعيار 14 قليلة ولكنها تسير فى معدلات منتظمة.

وكشف رئيس مصلحة الدمغة والموازين، عن عدم تقدم أى من الشركات المنتجة للذهب بطلبات دمغ الأعيرة الأخرى مثل عيار 9، وعيار 12، خاصة وأنه لا يزال هناك ترقب حول تقبل المستهلكين لعيار 14، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأعيرة منتشرة فى جميع دول العالم، والتى تتيح للمستهلك شراء احتياجاته من الذهب وفقًا لما يتناسب مع معدلات الدخول.

وعن أسعار الجرام عيار 14 أكد حنفى، أنه يدخل ضمن المعادن الثمينة ويخضع للصعود والهبوط وفقاً للسوق العالمى، فحين تم اطلاقه بدأ عند سعر 290 جنيهًا، إلا أنه تخطى حاجز الـ300 جنيه وفقًا لتحديد السعر اليومى للجرام مثل باقى الأعيرة، التى تخضع للصعود والهبوط .

من الجدير بالذكر، أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والعميد محمد حنفى مدير مصلحة الدمغة والموازين، أعلنا تدشين إنتاج مشغولات ذهبية عيار 14 فى 16 أغسطس الماضى، وتميزت بتقنيتها العالية وحرفيتها الإبداعية وتصاميمها العصرية المختلفة بالتنسيق مع إحدى المجموعات الرائدة فى عالم الذهب والألماس فى مصر والشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة التموين، دعمها لكل ما هو جديد وسباق لتطوير صناعة الذهب فى مصر، ومواكبتها لأحدث الصيحات ودعمه المستمر لرفع كفاءة المنتج المصرى للوصول للمعايير العالمية، وأن هذا الخط الجديد سوف يقدم للأسواق المصرية أحدث الصيحات بأعلى جودة، وبأسعار تناسب جميع الفئات.