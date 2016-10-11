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ولي ولي العهد يستعرض ووزيرة الدفاع الألبانية العلاقات الثنائية

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ولي ولي العهد يستعرض ووزيرة الدفاع الألبانية العلاقات الثنائية ولي ولي العهد يستعرض ووزيرة الدفاع الألبانية العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بالرياض مساء أمس وزيرة الدفاع الألبانية السيدة ميمي كوذيلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الدفاعية، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، وعدد من المسؤولين بوزارة الدفاع.

فيما حضر من الجانب الألباني السفير لدى المملكة سامي شيبا، وأمين عام وزارة الدفاع الألبانية أريان كارايا، ومدير عام التخطيط الاستراتيجي للدفاع أغلي حساني، وعدد من المسؤولين الألبانيين.

.. ويبحثان المجالات الدفاعية وسبل دعمها وتطويرها

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