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ولي العهد: الاستقرار الأمني في المملكة بفضل جهود خادم الحرمين وتكاتف المواطنين

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- أن ما تشهده المملكة من استقرار أمني على مستوى المنطقة والعالم جاء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- وتكاتف أبناء الوطن وتلاحمهم ووقوفهم صفا واحدا أمام التغيرات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد في مكتبه بوزارة الداخلية أمس أصحاب السمو الأمراء وعددا من أصحاب الفضيلة والمشايخ وأصحاب المعالي وكبار مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وموظفي الوزارة الذين قدموا للسلام على سموه.

وأشاد سمو ولي العهد بجهود رجال الأمن وتضحياتهم في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته، مؤكداً جاهزية رجال الأمن لمواجهة جميع التحديات التي يستهدف فيها أمن المملكة واستقرارها.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

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سموه يتحدث مع المشايخ

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الأمير محمد بن نايف يصافح قادة القطاعات الأمنية

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عدد من المشايخ يتشرفون بالسلام على سموه

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