الجبير: التشريعات الأحادية تقوض مبدأ سيادة الدول وحصانتها

رأس وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي، بالعاصمة التايلندية بانكوك، التي بدأت أمس تحت شعار "آسيا واحدة، قوى متنوعة"، بمشاركة قادة 33 دولة.

وأكد معاليه في كلمته أمام المؤتمر؛ تأييد المملكة لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030، واستعدادها للمشاركة بفعالية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ، مشيرًا إلى اتساق رؤية المملكة 2030 مع الرؤية الآسيوية في السعي نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن في جميع المجالات.

أمير الكويت: العمل الآسيوي المشترك دون مستوى الآمال

كما شدد الجبير على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، مشيرا إلى أن تبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ يعد انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي، ومحذرا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تبني دول أخرى لمثل تلك القوانين مما يوجد فوضى عارمة في المجتمع الدولي.

وكان المؤتمر قد افتتح بكلمة لرئيس وزراء تايلند برايوت تشان او تشا، شدد فيها على ضرورة التنسيق بين دول القارة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية لتعزيز التكامل المشترك بينها.

وتتضمن فعاليات الدورة إلى جانب جلساتها الرئيسية عدداً من ورش العمل يشارك فيها مجموعة من خبراء المال والتمويل المصرفي والبنوك.

من جانبه قال سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أن العمل الآسيوي المشترك مازال دون مستوى الآمال والتطلعات ولا يعكس أهمية محيطنا الآسيوي بحدوده المترامية وحجمه البشري.

وشدد سموه في كلمته أمام المؤتمر على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات الجسمية والأخطار التي توجه دول القارة ومنها الحروب المدمرة والفقر وتدني مستوى الرعاية الصحية والأمية والمشكلات البيئية والنمو السكاني.

ورحب بانضمام تركيا ونيبال لعضوية حوار التعاون الآسيوي لتسهما في دعم العمل الجماعي من أجل مستقبل مشرق للقارة.

وقال أمير الكويت إن بلاده تدرك أهمية محيطها الآسيوي، وعملت على الارتقاء بالعمل الآسيوي المشترك لتحقيق تلك النظرة في احتضانها للأمانة العامة للحوار خلال السنوات الثلاث الماضية ، وسعيها للتفاعل مع مجالات التعاون الستة لحوار التعاون الآسيوي، وانضمامها إلى مجالي الاتصال والتنمية المستدامة، إيماناً منها بأهمية وحيوية العمل في إطار هذين المجالين.

يذكر أن منتدى حوار التعاون الآسيوي بدأت فكرته في عام 2001 م من تايلند وعقدت عشرة اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية كان آخرها في الكويت في عام 2012م.

أمير الكويت يلقي كلمته أمام المنتدى «رويترز»