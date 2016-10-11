الزميـل فهـد العبـدالكريـم رئيسـاً مكلفـاً للتحـريـر.. وتعيين الزميلين عادل الحميدان وهاني وفا نائبين لرئيس التحرير

وافق مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية على قبول استقالة الأستاذ سليمان بن تركي العصيمي من منصب رئيس التحرير المكلف بجريدة الرياض، واستقالة الدكتور أحمد بن محمد الجميعة من منصب نائب رئيس التحرير.

وقرر المجلس في جلسته التي عقدت أمس برئاسة معالي الدكتور رضا محمد عبيد وحضور جميع أعضاء المجلس تكليف الزميل الأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم برئاسة تحرير جريدة الرياض، إضافة لعمله رئيسا لتحرير مجلة (اليمامة)، وتعيين الزميلين الأستاذ عادل بن علي الحميدان والأستاذ هاني فريد وفا نائبين لرئيس التحرير.

وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للأستاذ سليمان العصيمي، والدكتور أحمد الجميعة على ما قدماه من جهود مخلصة خلال فترة عملهما في جريدة "الرياض"، متمنياً للزملاء فهد العبدالكريم، وعادل الحميدان، وهاني وفا كل التوفيق في مهامهم الجديدة.