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نجلاء العور تدعو إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمدققين الداخليين في الدولة

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نجلاء العور تدعو إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمدققين الداخليين في الدولة نجلاء العور تدعو إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمدققين الداخليين في الدولة

التقت معالي نجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، وفداً من جمعية المدققين الداخليين في الدولة، بهدف دعم وتعزيز دور الجمعية داخل الدولة.

حضر اللقاء سهيلة محمد سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وعبد القادر عبيد علي، رئيس الجمعية، وخالد الحليان، نائب رئيس الجمعية، والدكتورة نهلة القاسمي ونسيبة الريس، عضوتا مجلس الإدارة، وسامية آل يوسف، المديرة العامة للجمعية.

وذكرت الجمعية، في بيان صحافي صدر عنها أمس، أن معالي العور شددت خلال اللقاء على أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تشمل جميع المدققين الداخليين في دولة الإمارات، لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الخدمات لمصلحة مجتمع الأعمال في الدولة.

وقدّم عبيد علي لمعالي الوزيرة شرحاً مفصلاً عن الخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها، والتي تشمل الدورات التدريبية والخدمات الاستشارية.

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