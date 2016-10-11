أمل القبيسي تبحث مع سفراء عرب قضايا المنطقة

نظمت سفارتنا لدى جمهورية إيطاليا حفل عشاء على شرف وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس بحضور عدد من سفراء الدول الخليجية والعربية، حيث بدأت معاليها زيارة عمل رسمية إلى روما تستغرق عدة أيام تلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الإيطاليين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا التي تهم الدول الخليجية والعربية، والأحداث في بعض الدول العربية وتطوراتها، وقضية اللاجئين والتنمية المستدامة، وتأثير الإعلام ودوره في عكس الصورة الحقيقية عن طبيعة القضايا التي تهم العالم العربي لدى الدول والمؤسسات والمجتمعات الأوروبية، ودور البرلمانات في الدفاع عن الحقوق والقضايا العربية والدولية وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم السياسة الرسمية ومساهمة المرأة في عدد من المجالات خاصة السياسية والبرلمانية والاهتمام بالشباب والنشء وحمايتهم من الفكر الضال، ومكافحة الإرهاب والنظرة النمطية لدى الدول الأوروبية عن الإسلام والمسلمين نتيجة الأعمال الارهابية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والميليشيات.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي المرافق لمعالي الدكتورة القبيسي، عبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتور سعيد عبدالله المطوع، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وسعيد صالح الرميثي، وعزا سليمان بن سليمان، وصقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا.

آراء

ومن جهته أكد صقر ناصر الريسي سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا أن زيارة معالي الدكتورة أمل القبيسي تعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا ولها دور مهم جدا وفاعل ومؤثر في طرح العديد من القضايا سواء على مستوى المنطقة أو بشكل عام.

وقال حسن أبو أيوب سفير المملكة المغربية عميد السلك الدبلوماسي العربي في إيطاليا: هذا يعبر عن الاعتزاز والفخر أن امرأة عربية متمكنة تترأس جهازا تشريعيا، وتحاور أجهزة برلمانية في الغرب.

وقال رائد بن خالد قرملي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية: فرصة سعيدة جدا ومناسبة في هذا التوقيت أن نجد وفدا من المجلس الوطني برئاسة معالي الدكتورة القبيسي يزور الدول الأوروبية، مؤكدا أهمية التواصل مع البرلمانات الأوروبية.

بدوره قال الشيخ علي خالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت في إيطاليا نحن فخورون بزيارة معالي الدكتورة القبيسي والوفد المرافق لها إلى إيطاليا وهذا شرف كبير أن تتواجد المرأة الخليجية في هذا الوقت وعلى رأس وفد برلماني نحن بحاجة إلى هذه المساهمة.