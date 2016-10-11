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حمدان بن زايد يزور فارس خلف المزروعي

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حمدان بن زايد يزور فارس خلف المزروعي حمدان بن زايد يزور فارس خلف المزروعي

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بزيارة اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وذلك بمجلس شقيقه المرحوم محمد خلف المزروعي في أبوظبي.

ورحب اللواء فارس المزروعي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آلِ نهيان.

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