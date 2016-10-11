بحث التعاون بين «الداخلية» و«الاتحادية للجمارك»

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في مقر الوزارة اجتماعاً بين وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك بحضور المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بينهما إلى جانب اطلاع سموه على أهم المشروعات والمبادرات التطويرية التي تنفذها الهيئة.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة واللواء سالم الشامسي مدير عام المالية والخدمات المساندة والعميد المهندس حسين احمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات وعدد من ضباط وزارة الداخلية إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة الاتحادية للجمارك.