أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بحث التعاون بين «الداخلية» و«الاتحادية للجمارك»

Google+ Print
بحث التعاون بين «الداخلية» و«الاتحادية للجمارك» بحث التعاون بين «الداخلية» و«الاتحادية للجمارك»

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في مقر الوزارة اجتماعاً بين وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك بحضور المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بينهما إلى جانب اطلاع سموه على أهم المشروعات والمبادرات التطويرية التي تنفذها الهيئة.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة واللواء سالم الشامسي مدير عام المالية والخدمات المساندة والعميد المهندس حسين احمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات وعدد من ضباط وزارة الداخلية إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة الاتحادية للجمارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية