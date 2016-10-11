محمد بن زايد يبحث العلاقات مع دولة أنتيغوا وباربودا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، غاستون براوني، رئيس وزراء دولة أنتيغوا وباربودا، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً، لحضور الملتقى الاقتصادي والاستثماري الأول لدولة أنتيغوا وباربودا في دبي.

ورحب سموه بزيارة غاستون براوني لدولة الإمارات، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية وتطوير التعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانيات المتبادلة في إقامة الشراكات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.