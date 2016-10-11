محمد بن زايـد: العمل بروح الإيجابية والتفــــــــاؤل مفتاح النجاح والتميز والإبداع

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن ثقته بقدرة أبناء الوطن على تعزيز المكانة المرموقة لدولة الإمارات، مؤكداً أن العمل بروح الإيجابية والتفاؤل مفتاح مهم للنجاح والتميز والإبداع.

مراكز متخصصة

وأشار سموه إلى أهمية المراكز العلمية المتخصصة التي تقوم بتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية، لتكون ضمن القيادات المستقبلية القادرة على التحليل والتخطيط في القضايا التي تهم مصالح بلادهم، وقال: «من المهم ألّا تفارقنا الابتسامة والتعامل الراقي ودماثة الخلق في تعاملنا ومواقفنا مع الآخرين».

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصر البحر، بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الدفعة الأولى من خريجي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

تهنئة

وهنأ سموه الخريجين وأعضاء مجلس الأمناء والهيئتين الأكاديمية والإدارية للأكاديمية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم العلمية بمزيد من العزم والمثابرة، والعمل على توظيف التحصيل العلمي والمعرفي والأكاديمي في الحياة الدبلوماسية العملية، بما يخدم الدولة ويحقق مصالحها.

وتحدث سموه إلى الخريجين، مؤكداً أهمية دورهم المستقبلي في حمل رسالة بلادهم إلى العالم، رسالة الإمارات في التسامح والسلام والتنمية والبناء والصداقة والتعاون والتعايش الإنساني.

ثقة عالية

وأضاف سموه: «أنتم تمثلون الإمارات في المحافل الدولية، وثقتنا بكم عالية في تعزيز السمعة الطيبة التي حققتها الإمارات، عبر مدّ جسور الصداقة وبناء العلاقات الإيجابية مع البلدان والشعوب كافة، ترسيخاً لنهج التسامح والتعايش والانفتاح الذي تقوم عليه الدولة ورؤية القيادة الحكيمة في بناء علاقات متوازنة وفعالة مع الدول جميعاً، الأمر الذي أكسبها احترام وثقة العالم، وأصبحت قِبلة لمختلف الزوار والسياح من مختلف البلدان والأقطار».

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

كما حضر اللقاء أيضاً معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة عضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وبرناردينو ليون، المدير العام للأكاديمية، وعمر البيطار، نائب المدير العام.

دبلوم

وقد أكمل 50 طالباً وطالبة متطلبات دبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، في حفل تخريج الدفعة الأولى الذي أقيم أول من أمس.