محمد بن راشد يفتتح المقر الإقليمي لحاضنة الابتكار العالمية «1776» في دبي

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المقر الإقليمي لحاضنة الابتكار العالمية «1776»، وذلك في أبراج الإمارات بدبي، ويعد المقر الأول من نوعه لحاضنة ابتكار عالمية تتخذ من دبي مركزاً إقليمياً لها.

وتتخذ حاضنة الابتكار العالمي للريادة 1776 من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً رئيساً لها، وهي حاضنة عالمية تركز على توفير الظروف المناسبة لنجاح الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، التي تسعى إلى توفير الحلول المثلى للتحديات المهمة في مجالات التعليم والصحة والطاقة والاستدامة والنقل والمدن الذكية والأمن والخدمات المالية.

شراكة

وقال سيف العليلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، في تصريح له: «تسعدنا الشراكة مع 1776 بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها شهر أبريل الماضي».

وأضاف أن هذا المقر يعد الأول من نوعه لحاضنة ابتكار عالمية، تتخذ من دبي مركزاً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكد أن الوجود المباشر لـ1776 في دبي سيسهم في تسهيل حصول الشركات الابتكارية العاملة ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل، إضافة إلى الشركات الناشئة في المنطقة، على خدمات نوعية وتخصصية في مجال ريادة الأعمال.

وتم اختيار ثلاث شركات ناشئة عن طريق 1776 للمرحلة الأولى من البرنامج، وهي شركة «سيفيل مابس» CIVIL MAPS، وشركة «أليسكا لايف» ALESCA LIFE، وشركة «إيكوزم» ECOISME، على أن يكون عملهم المباشر مع شرطة دبي وبلدية دبي وهيئة مياه وكهرباء دبي.

وستكون مهمة هذه الشركات تقديم الخدمات المطلوبة، والمساعدة على حل التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات الحكومية، وسيتاح لجميع الشركات الناشئة التي تعمل ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل فرصة الاستفادة من برامج 1776 في دبي.

حاضنات ومسرعات

وتعليقاً على افتتاح مقرها في دبي، قال إيفن بورفيلد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لحاضنة الابتكار العالمية 1776: «لكونها أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد المؤسسات الناشئة Startup Federation التي أطلقت على هامش القمة العالمية لريادة الأعمال 2016 في وادي السيليكون المعروف حول العالم، تقوم 1776 بالتواصل مع الحاضنات ومسرعات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للانضمام إلى العشرات من نظيراتها عالمياً التي هي عضوة في هذا الاتحاد، وهو ما يتيح تشكيل شبكة عالمية واحدة للشركات الناشئة والمؤسسات والمستثمرين في مجال التكنولوجيا، كي يتواصلوا ويتعاونوا بعضهم مع بعض».

وسوف تكون أولى الشراكات مع الحاضنات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نصيب «يو كي ليبانون تيك هب» UK- Lebanon Tech Hub التي تعمل في المملكة المتحدة ولبنان، وستجلب الشركات الناشئة لديها للعمل ضمن 1776 في دبي، ما يتيح الفرصة لهذه الشركات لبناء علاقات عمل قوية مع العملاء المحتملين والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم.

شركات ناشئة

وفتح المقر الإقليمي الجديد لحاضنة الابتكار العالمية للريادة 1776 في دبي باب قبول طلبات انضمام الشركات الناشئة من خلال موقعه الإلكتروني HYPERLINK «http:/‏/‏1776.vc/‏dubai»1776.vc/‏dubai، الذي يتضمن مختلف عروض العضوية للشركات.

وتتضمن العضوية الاستفادة من منصة 1776 الإلكترونية «يونيون» UNION، وشبكة عالمية من المدربين والخبراء والمستثمرين والمؤسسات، إلى جانب أكثر من 250 برنامجاً افتراضياً وفعلياً، لتسهيل ودعم مختلف مجالات الأعمال للشركات الناشئة.

وتضم الشبكة أكثر من 200 شركة ناشئة بمختلف الأحجام والاختصاصات والقطاعات في أنحاء العالم كافة، وتمثل منصة تواصل فريدة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع.

وكانت الحاضنة أحد أهم الشركاء الرئيسين في تنفيذ أجندة الرئيس الأميركي باراك أوباما، فيما يتعلق بملف ريادة الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.

وتهدف الحاضنة إلى تحقيق النفع العام، ودعم الشركات والمشاريع التكنولوجية الناشئة التي تشهد نمواً في جميع أنحاء العالم، وتعمل على إيجاد الحلول لمواجهة التحديات ضمن قطاعات التعليم والطاقة والصحة والنقل والأمن والخدمات المالية.

وتم تأسيس الحاضنة على يدي رئيسيها التنفيذيين، دونا هاريس وإيفان بورفيلد، ولديها فروع في دبي ونيويورك وسان فرانسيسكو، وتستضيف سنوياً أكثر من 500 فعالية وحدث عالمي، يشارك فيها رؤساء الدول وأكثر من 500 رئيس تنفيذي من العالم، إلى جانب المستثمرين ذوي النفوذ.