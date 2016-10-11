هيئة الولاية تناقش تأخر رفع التقرير الدوري لخادم الحرمين

د. الصمعاني مترئساً الاجتماع

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعهم أمس الأول، بمقر الهيئة بمدينة الرياض، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني.

وأوضح أمين عام المجلس أن أعضاء مجلس الإدارة، ناقشوا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها قرار الموافقة على التصور المبدئي للخطة الاستثمارية، والذي رفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالإضافة لمناقشة أسباب تأخر رفع التقرير الدوري للمجلس المتضمن العوائق والصعوبات التي واجهته، والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- برفعه إليه خلال مدة ستة أشهر.

كما ناقش الأعضاء مواعيد اجتماعات المجلس لعام 1438هـ، والموضوعات الأخرى المعروضة عليه، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها.