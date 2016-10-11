انطلاق برنامج التكامل بين التعليم و«تقنية جدة»

م. عبدالرحمن السريعي

شرعت الكلية التقنية بمحافظة جدة أمس الأول، في استقبال طلاب الثانويات العامة "نظام المقررات"، وذلك استكمالا لتنفيذ برنامج التكامل بين وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الذي يتضمن التدريب في مقررات تقنية ومهنية تمكن الطلاب من الالتحاق بها، ومن ثم تحتسب له كمواد اختيارية ضمن خطته الدراسية.

وبيَن عميد الكلية م. عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن البرنامج يهدف إلى تشجيع أبناء الوطن على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل ونشر الثقافة التقنية والعمل المهني، وتعزيز الصورة الإيجابية عن العمل المهني ومساعدة الطالب على اكتشاف ميوله وقدراته وإعداده مهنيا، كما انه يتيح الفرصة للطلاب لممارسة المهن المحببة لهم في بيئة تدريب عملية تسهم في غرس الاتجاهات الايجابية لدى طلاب التعليم العام والمجتمع المدرسي نحو العمل المهني، مهيباً بالطلاب إلى بذل الكثير من الجهد والمثابرة للاستفادة من تلك الإمكانات لتحقيق أعلى معدلات النجاح، مشيراً إلى أن البرنامج سيعزز من ثقافة العمل التقني والمهني لدى شريحة كبيرة من الطلاب والاسر.

يذكر أن عدد الساعات المعتمدة لهذا البرنامج خلال الثلاث سنوات عشر ساعات معتمدة وموزعة على أكثر من فصل دراسي يتم خلالها تخصيص يوم تدريبي واحد في الأسبوع للتدريب في الكلية، مما سيمكن الطالب من التعرف على بيئة التدريب عن قرب وكذلك تزويد الطالب بالمهارات الأساسية التطبيقية لتسهيل التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج.