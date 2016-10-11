المفتي: نقدر حكمة شيخ الأزهر وجهوده في نصرة قضايا الأمة

التقى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفد مشيخة الأزهر الشريف برئاسة وكيل الأزهر د. عباس شومان، ومستشار شيخ الأزهر محمد عبدالسلام، وأمين سر هيئة كبار العلماء بالأزهر د. صلاح العادلي.

ورحب سماحة المفتي بزيارة وفد الأزهر الشريف، مؤكدًا حرص علماء المملكة على التعاون مع الأزهر الذي يتجاوز تاريخه الألف عام، وتنسيق الجهود في مواجهة الفكر المتطرف، معرباً عن تقديره لحكمة الشيخ د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجهوده في نصرة قضايا الأمة الإسلامية، وحرصه على مواجهة محاولات تقسيم المسلمين وبث الفتنة بينهم، مشيراً إلى أن العلاقة بين علماء المملكة وعلماء الأزهر الشريف تاريخية وقديمة، موضحًا أنهما يمثلان قوة كبرى في مواجهة الأفكار الضالة والمتطرفة.

من جانبه أكد وكيل الأزهر د. عباس شومان، قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسعودي، وكذلك بين علماء الأزهر الشريف وعلماء المملكة، مشددًا على أن منهج الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورسالته الكبرى هي وحدة المسلمين في مواجهة الأخطار المحدقة بالأمة، ومواصلة تنسيق الجهود بين الأزهر وعلماء المملكة في خدمة قضايا الأمة ومواجهة التطرف والإرهاب.