62 جمعية خيرية عربية تتنافس على جائزة محمد بن فهد

تتنافس 62 جمعية، من أنحاء الدول العربية، على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري.

حيث تشارك 18 جمعية خيرية من مصر، و14 جمعية خيرية من فلسطين، إضافة إلى 13 جمعية خيرية في المملكة، وست جمعيات خيرية في الأردن، وست جمعيات خيرية في الجزائر، وجمعيتان خيريتان من لبنان، وجمعية خيرية واحدة من كل من السودان، والمغرب، وتونس.

وقال أمين مؤسسة الأمير محمد بن فهد، د. عيسى الأنصاري: إن الجائزة تسعى للارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية في العالم العربي، في سعيها لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية، بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين، من خلال تشجيع التنافس فيما بينها، وتكريم المؤسسات المعتمدة، استناداً إلى معايير بقيمة مبنية على أسس علمية، وحددت فروع الجائزة بثلاثة، وثم تصنيفها وفقاً لحجم المؤسسة أو الجهة الخيرية وميزانيتها السنوية.