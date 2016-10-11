مدير تعليم الأحساء: تشغيل 25 مدرسة جديدة و21 نادياً في الأحياء هذا العام

أحمد بالغنيم

أكد مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء الأستاذ أحمد بالغنيم انتظام سير الدراسة منذ اليوم الأول موضحاً أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالصف الأول الابتدائي لهذا العام بلغ (20437) طالبا وطالبة وبلغ العدد الإجمالي للطلاب في جميع المراحل (97023) طالبا و(95452) طالبة.

وأضاف أن عدد مشاريع المباني المستهدفة بلغ (25) مبنى مدرسيا، وتم تشغيل (17) مبنى مدرسيا وستتم الاستفادة من المتبقي خلال هذا العام.

وبلغ عدد المدارس المحدثة (8) مدارس و(9) روضات، وبلغ عدد حافلات نقل الطلاب والطالبات التعليم العام (1004) حافلات ويستفيد من خدماتها (67060) طالبا وطالبة.

وأضاف بالغنيم في هذا العام تتعاضد أيدينا جميعا لتحقيق الريادة في بناء جيل واعٍ خلاقٍ منتم ٍإلى وطنه ولترجمة ذلك إلى واقع عملي، وسيتم تطبيق برنامج حصانة، وانطلاقا من أهمية إيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخل الأحياء واستثمار أوقات الفراغ بالنافع والمفيد من البرامج والتأكيد على المبادئ الإسلامية والقيم الوطنية والاجتماعية فستواصل الإدارة نشاط أندية الأحياء لتؤدي رسالتها هذا العام من خلال (13) ناديا للبنين (8) أندية للبنات.