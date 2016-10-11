فتح باب التسجيل في مقياس كفايات المعلمين.. الشهر المقبل

إبراهيم الرشيد

أعلن مدير العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز الوطني للقياس والتقويم إبراهيم الرشيد أن التسجيل في مقياس المعلمين والمعلمات متاح لجميع المتقدمين لمهنة التعليم، ماعدا الذين يرغبون في تحسين درجتهم السابقة حيث سيتاح لهم التسجيل اعتباراً من يوم الأحد السادس من صفر المقبل، حسب المقاعد الشاغرة، مشيراً إلى أن الاختبار يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، كما تستخدم نتائج الاختبار ضمن عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية.

كما أكد الرشيد أن على المتقدمين للوظائف التعليمية اجتياز مقياس كفايات المعلمين المكون من اختبارين أحدهما عام والآخر تخصصي وأن من أجرى الاختبار العام 1434هـ ولم يحقق درجة الاجتياز (50 فأعلى) في كل من درجة التخصص والدرجة الكلية، عليه التقدم لاختباري كفايات المعلمين والمعلمات العام والتخصصي كلاً على حدة، مبيناً أن طريقة التسجيل من خلال فتح ملف عن طريق الموقع الإلكتروني ويمكن التعرف على طريقة إجراءات التسجيل عبر www.qiyas.org.

ويأتي مقياس كفايات المعلمين والمعلمات ضمن المشروعات التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم لوزارة التعليم وهو أحد متطلبات الحصول على الوظيفة التعليمية بهدف تجويد مهنة التعليم، وانتقاء أفضل الاحتياجات البشرية، حيث يشمل الاختبار على قسمين: قسم عام، يشمل المعايير التربوية، وقسم تخصصي يغطي المجالات الأساسية للتخصص أو المادة التي يرغب بتدريسها المرشح لوظيفة التعليم.

ويقدم المركز جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال للمتقدمين على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline، إضافة إلى البريد الإلكتروني Support@qiyas.org أو Faq@qiyas.org.