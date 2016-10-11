جمعية صعوبات التعلّم تطلق الدورة الخامسة من جائزتها السنوية

دشنت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم أمس الأول، الدورة الخامسة من جائزة التميز لأفضل الأعمال في مجال صعوبات التعلم لعام 1438هـ، بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د. عثمان آل عثمان، إن الجائزة استطاعت خلال دوراتها الأربع أن تنال تفاعل كثير من المختصين على مستوى المملكة، فهي أول جائزة من نوعها في مجال تطوير ونشر إبداعات المتخصصين في صعوبات التعلم".

وبين آل عثمان أن الجائزة تسعى لإثراء الميدان بالأعمال الإبداعية التي تنعكس إيجاباً على تطوير قدرات ومهارات ذوي صعوبات التعلم، وإثراء معارفهم، مضيفا أن الجمعية بصدد إطلاق عدد من البرامج والخدمات الجديدة، التي تسعى خلالها إلى تلبية القدر الأكبر من احتياجات ذوي صعوبات التعلم، واكتشاف وتنمية مواهبهم.

وأفاد رئيس الجمعية أن من بين البرامج المزمع طرحها، برنامج الاستشارات والدعم النفسي، ووحدة العمل التطوعي، وأول مكتبة علمية متخصصة في صعوبات التعلم على مستوى الخليج العربي، وتدشين عدد من اتفاقيات التعاون، مثمنا رعاية غرفة الرياض للحفل.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجمعية ماجد الجمعة الحضور، أن الجائزة تفخر بتكريم 97 فائزاً وفائزة خلال مسيرتها، لافتاً إلى أن الجمعية تقوم بطباعة الأعمال الفائزة وإتاحتها مجاناً للمتخصصين والطلاب، وعقد لقاءات دورية مع الفائزين للتعريف بأعمالهم.