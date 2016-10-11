تقنيات متطورة في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طيبة

أعلن عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة د. معتاد الحربي أن الجامعة طورت مركزاً خاصا بذوي الاحتياجات وأدخلت أجهزة ذات تقنية عالية في شطر الطالبات في الجامعة، كما وسعت دائرة الرعاية الخاصة بالطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة من النواحي التعليمية والاجتماعية والنفسية ودمجهم داخل المجتمع الجامعي وخارجه عن طريق المشاركة في كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وأشار د. الحربي إلى أن الجامعة تولي ذوي الاحتياجات الخاصة عناية واهتماما بالغين ضمن اهتمامات الجامعة بكافة الشرائح الطلابية، وقد طورت مركزا يقدم خدمات متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث يعد المركز أحد الأهداف الإستراتيجية لعمادة شؤون الطلاب، موضحاً أن المركز يعد أنموذجاً متطوراً في تقديم الخدمات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الأنشطة التثقيفية والرياضية داخلياً وخارجياً.

وأبان د. الحربي أن المركز وفر أجهزة مختلفة تخدم جميع الاحتياجات كجهاز (كاندي candy ) لضعفاء البصر، وجهاز (برايل INDEX)، وجهاز (سينس SENSE)، و(مضخم الصوت CAUTION) لضعفاء السمع، كما وفرت العمادة سيارة متخصصة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من البوابات الرئيسية للجامعة إلى مقر المحاضرات.