السلطات السنغافورية تعيد رجل أعمال سعودياً لعدم حصوله على تأشيرة دخول

أوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول أن وزارة الداخلية تلقت برقية من وزارة الخارجية تضمنت أن السلطات السنغافورية أعادت أحد رجال الأعمال السعوديين من المطار لكونه لم يحصل على تأشيرة دخول لسنغافورة من سفارتها في الرياض، مؤكدة أنه على المواطنين التأكد من الإجراءات المطلوبة قبل السفر للدول التي يقصدونها. وأكد اللواء المرعول أنه يتوجب على جميع المواطنين التقيد بأنظمة الدول التي يرغب السفر إليها والحصول على التأشيرات اللازمة من خلال سفارات وقنصليات الدول في المملكة لكي لايتم منعهم من الدخول ومن ثم إعادتهم من المطار.