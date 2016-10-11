العيادات السعودية تواصل تقديم الحليب الصحي للأطفال السوريين في مخيم الزعتري

تواصل العيادات التخصصية السعودية ضمن برنامجها الطبي "نمو بصحة وأمان" تقديم الحليب الصحي للأطفال الرضع من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، حيث تم استهداف 97 طفلاً سورياً خلال الأسبوع 196 على انطلاق المشروع.

وأكد المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. حامد المفعلاني أن العيادات التخصصية السعودية مستمرة ولله الحمد في تنفيذ برنامج "نمو بصحة وأمان " الذي يهدف إلى متابعة الرضع من الأطفال السوريين حديثي الولادة والمحتاجين لمساندة الرضاعة الطبيعية برضعات من الحليب الصحي في مخيم الزعتري، حيث يتم صرف عبوات الحليب وفقاً لبرنامج دقيق بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية وجمعية إنقاذ الطفل الأردنية وجمعية العون الصحي.

من جهته، أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا د. بدر السمحان أن الحملة تقوم على تحديد الفئة الأكثر حاجة للحليب الصحي من الأطفال الرضع داخل المخيم ضمن آلية مشتركة مع الجهات الحكومية الأردنية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية مع العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين هم بحاجة الى رضاعة صحية داعمة، مشيراً إلى أن الحملة السعودية تولي المحور الطبي والمحاور الإغاثية المتعددة والتي تغطي كافة الجوانب الحياتية للأشقاء السوريين جل الاهتمام وذلك إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.