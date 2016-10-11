انقطاع المياه عن "الحسينية" بالشرقية لتطهير المحطة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة (شعفورة) بمركز الحسينية، غدا الأربعاء الموافق 12 اكتوبر الجارى، وبدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً نفس ولمدة "12 ساعة، وذلك لوجود أعمال تطهير بالخزان الأرضي و بيارة المرشحة بالإضافة إلى إجراء صيانة لمحبس عدم الرجوع بالبيارة الرئيسية داخل المحطة، تحت إشراف فريق من مهندسى وكيميائى الفرع، مما سيترتب على ذلك ضغف وانقطاع المياه عن المناطق الآتية "مدينة الحسينية، قرى الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، قرى الوحدة المحلية بسعود، قرى الوحدة المحلية بالضواهرية، قرى الوحدة المحلية بمنشأة أبو عمر".

وأهابت الشركة في بيانا اعلامى بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة وتأسف الشركة عن هذا الإنقطاع الجبرى الخارج عن إرادة الشركة، وجهت إدارة الأزمات باتخاذ ما يلزم من اجراءات و اعلام المواطنين عن طريق سيارات بميكروفات لتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة .